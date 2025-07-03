"Yenidoğan çetesi" davasında 3 sanığın tahliyesine başsavcılık itiraz etti

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada 3 tutuklu sanık hakkında verilen tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunuldu.

Başsavcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dün yapılan 30. duruşmada, tutuklu sanıklardan hemşireler H.G., M.S. ve N.K.'nın tahliyesine, 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına hükmetmişti.

Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e ertelemişti.