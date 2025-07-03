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Türkiye
AA 03.07.2025 13:12

Pendik'te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Pendik'te iki yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Orta Mahalle Gönenli Mehmet Efendi Caddesi'nde yolcu indirmek için duran minibüse, arkadan gelen başka bir minibüs çarptı.

Kazada, Medine Fidan Robiye Suvonkulova, Yılmaz Çakmak, Fatma Işık, Havvanur Bal, Sevda Akpınar, Azra Burtgil ve Shıraly Medyarov yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 8 yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen diğer minibüsün çarpması ve yolcuların yaşadığı endişeli anlar yer alıyor.

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