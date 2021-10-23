Gümüşhane merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Boyluca köyünde yaşanan göç nedeniyle tarlalar ekilmiyor. Tarlalar ekilmediği için kuş türleri yem ve barınma imkanı bulamıyor.

Başta keklik olmak üzere bazı kuş türlerinin artık köylerine gelmediğini söyleyen köy muhtarı Tahir Öztürk, yaban hayatını desteklemek ve köyde yeniden keklik sesleri duymak için 11 yıldır tarlalarına buğday ektiklerini anlattı.