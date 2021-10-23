Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeniden keklik sesi duymak için tarlalara buğday ekiyorlar
Gümüşhane Boyluca köyü muhtarı Tahir Öztürk ve köy halkı, kuş türlerinin yeniden köylerine gelip beslenebilmesi için 11 yıldır boş bırakılan yerlere buğday ekiyor.
Gümüşhane merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Boyluca köyünde yaşanan göç nedeniyle tarlalar ekilmiyor. Tarlalar ekilmediği için kuş türleri yem ve barınma imkanı bulamıyor.
Başta keklik olmak üzere bazı kuş türlerinin artık köylerine gelmediğini söyleyen köy muhtarı Tahir Öztürk, yaban hayatını desteklemek ve köyde yeniden keklik sesleri duymak için 11 yıldır tarlalarına buğday ektiklerini anlattı.
Etiketler: Gümüşhane
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