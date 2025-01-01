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Türkiye
TRT Haber 01.01.2025 06:41

Yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı geçecek

Türkiye, cumartesi günü batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yurdun güneydoğusu hariç, pazar günü tüm yurtta yağış bekleniyor.

Yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağışlı sistem batı bölgelerden başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak.

Cumartesi günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ile İç Anadolu'nun batısının yağışlı geçmesi bekleniyor.

Pazar günü Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, kalan bölgelerin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı geçecek

Hava sıcaklıklarının biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 6, İstanbul'da 9, İzmir'de 13, Antalya ve Adana'da 15, Samsun'da 10, Diyarbakır'da 5 derece civarında seyredecek. 

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