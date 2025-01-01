Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.01.2025 03:49

Kesintisiz enerji için yılbaşında da çalıştılar

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji sağlayan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yılbaşında 298 ekibiyle sahada enerji dağıtım mesaisine devam etti.

Kesintisiz enerji için yılbaşında da çalıştılar

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yeni yılı 298 ekibiyle yılbaşı mesaisi yaparak karşıladı.

Şirket, yeni yılı karşılarken, milyonlarca kişinin yoğun enerji kullanımı karşısında yaşanabilecek sorunları engellemek için çalışmalarına aralıksız devam etti. Ekipler, 102 sepetli araç, 63 arazi aracı ile çalışmalarını sürdürdü.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu da saha çalışmalarını yerinde kontrol edip, ekiplerin yeni yılını kutladı.

Şirket, Güney Marmara'da aktif olarak kullandığı SCADA sistemi ile de şebekenin uzaktan tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini yürütüyor.

ETİKETLER
Bursa Balıkesir Çanakkale Enerji Elektrik
Sıradaki Haber
Düzce İtfaiyesi yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangına müdahale etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:09
Düzce İtfaiyesi yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangına müdahale etti
02:53
Samsun'da kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası
02:18
2025 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı
01:55
Bakan Kacır, yeni yılı İstanbul'da gençlerle karşıladı
02:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ün yatırımlarını, hizmetlerini ve projelerini paylaştı
02:52
İzmir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 bin 474 tutuklama
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ