Kesintisiz enerji için yılbaşında da çalıştılar

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yeni yılı 298 ekibiyle yılbaşı mesaisi yaparak karşıladı.

Şirket, yeni yılı karşılarken, milyonlarca kişinin yoğun enerji kullanımı karşısında yaşanabilecek sorunları engellemek için çalışmalarına aralıksız devam etti. Ekipler, 102 sepetli araç, 63 arazi aracı ile çalışmalarını sürdürdü.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu da saha çalışmalarını yerinde kontrol edip, ekiplerin yeni yılını kutladı.

Şirket, Güney Marmara'da aktif olarak kullandığı SCADA sistemi ile de şebekenin uzaktan tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini yürütüyor.