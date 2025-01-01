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Türkiye
AA 01.01.2025 02:30

Samsun'da kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Samsun'da kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sungurlu Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi İ.Z'ye cezai işlem uygulayan ekipler, kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira para cezası verdi.

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.

Öte yandan sigara kullanıldığı da tespit edilen iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

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