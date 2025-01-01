Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.01.2025 01:05

İzmir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 bin 474 tutuklama

İzmir'de 2024 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 430 kilogram uyuşturucu maddeyle 1 milyon 177 bin 319 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 bin 139 şüpheliden 2 bin 474'ü tutuklandı.

İzmir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 bin 474 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda narkotik ekipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 3 bin 95 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 779 kilo 986 gram esrar, 575 kilo 180 gram sentetik uyuşturucu, 39 kilo 940 gram kokain, 28 kilo 522 gram bonzai, 6 kilo 738 gram eroin ve 1 milyon 177 bin 319 uyuşturucu hap ile 4 bin 387 kök kenevir ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 457 tabanca ve 141 tüfek ile 1191 fişek bulundu.

Uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 5 bin 139 kişi gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 bin 474'ü tutuklandı.

ETİKETLER
İzmir Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
İstanbul'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:29
Samsun'da kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası
02:18
2025 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı
01:55
Bakan Kacır, yeni yılı İstanbul'da gençlerle karşıladı
01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ün yatırımlarını, hizmetlerini ve projelerini paylaştı
00:48
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'na 3 piste aynı anda 3 uçak iniş-kalkış yapabilecek
00:46
Katil İsrail, 2024'te öldürdüğü Filistinlilerden 198'inin cenazesini alıkoydu
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ