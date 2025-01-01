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Türkiye
AA 01.01.2025 03:08

Düzce İtfaiyesi yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangına müdahale etti

Düzce'de 2025'in ilk dakikalarında gelen ihbarla harekete geçen itfaiye erleri, yaklaşık 4 dakika içinde ulaştıkları bölgede depo ve kümes olarak kullanılan barakada çıkan yangını söndürdü.

Düzce İtfaiyesi yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangına müdahale etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, saatler 00.00'ı gösterdiğinde birbirlerinin yeni yılını tebrik etti.

Bu sırada baraka yangını ihbarıyla itfaiye binasında sirenler çalmaya başladı.

Gerekli teçhizatları alıp seri şekilde araçlarına binen ekipler, yaklaşık 4 dakika içinde D-100 kara yolu yanı Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiindeki yangın yerine ulaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, alevlerin tamamen sardığı barakadaki yangını kontrol altına aldıktan sonra kümes kısmındaki yaklaşık 20 kazı güvenli bölgeye çıkardı.

Yangında depo ve kümes olarak kullanılan baraka kullanılamaz hale geldi.

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