Türkiye
Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar01 Ocak 2020 Çarşamba 17:28 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 18:02
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yeni yılın ilk gününde önce kar yağan yüksek rakımlı kesimlere çıkan grup ardından, "Denize Girme Etkinliği" düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Etkinlik kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak ilçenin yüksek kesimlerine giderek, karın keyfini çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Buradan ayrılıp sahile gelen vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde hem karda eğlenmenin hem de denize girmenin zevkini yaşadı.
Gruptakilerden Bahadır Karakoç, 6 yıldır yeni yılın gününde bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Etkinlik sonunda denize girenlere çorba ikramı yapıldı.
Kaynak: AA