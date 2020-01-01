Zeytinburnu'nda durağa yanaşan bir İETT otobüsü, durakta bekleyen başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Kazada, otobüslerdeki Asya A, Uğurcan K, Meryem Y, İlker G, Fatih Ö, Hemayutullah S. ve ismi öğrenilemeyen Afganistanlı bir yolcu yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Trafiğin bir süre aksadığı yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri önlem aldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA, AA