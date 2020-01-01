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İstanbul'da iki otobüs çarpıştı: 7 yaralı01 Ocak 2020 Çarşamba 17:14 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:39
İstanbul'da İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Zeytinburnu'nda durağa yanaşan bir İETT otobüsü, durakta bekleyen başka bir İETT otobüsüne çarptı.
Kazada, otobüslerdeki Asya A, Uğurcan K, Meryem Y, İlker G, Fatih Ö, Hemayutullah S. ve ismi öğrenilemeyen Afganistanlı bir yolcu yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Trafiğin bir süre aksadığı yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri önlem aldı.
Kaynak: TRT Haber, DHA, AA
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