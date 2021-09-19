Sonbahar her geçen gün kendini hissettiriyor. Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, yeni haftadan itibaren düşmesi bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların mevsim normalleri altına ineceğini belirterek, "Salı günü kuzeybatı kesimlerde, hafta sonuna doğru da iç ve batı kesimlerde azalarak özellikle kuzey kesimler dahil olmak üzere mevsim normallerinin birkaç derece altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar düşüyor

Hafta sonuna doğru İstanbul ve Ankara'nın da serinleyeceğini belirten Macit şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 29 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı hafta sonuna doğru 25 dereceye düşecek. Ankara'da da önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklığı 26-27 derece, ancak hafta sonuna doğru 22 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz."

Marmara ve Karadeniz hafta boyu yağışlı

Marmara'nın batısından itibaren kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın kuzeyinde aralıklarla yağışın devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Güney Ege ve Akdeniz'de yağış yok

Güney Ege ve Akdeniz'de ise önümüzdeki hafta yağışın beklenmediğini söyleyen Macit, sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağını aktardı.