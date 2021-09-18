Hırsızlar yazlık evdeki fıstıkları gözünen kestirdi, 13 çuval fıstık ve bazı eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde Abdülkerim Ekinci'nin evine hırsızlar girdi.

Ekinci'nin haber vermesiyle jandarma hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Hırsızlar yakalandı, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi

Jandarma hırsızları yakalamak için saatlerce görüntü izledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi 3 hırsızı yakaladı. Çalınan fıstıklar ve diğer eşyalar da ev sahibine teslim edildi.