Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 çuval fıstık çalan hırsızlar yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'da hırsızlar Abdülkerim Ekinci'nin fıstıklarını gözüne kestirdi. Ekinci'nin evinden 3 hırsız 13 çuval fıstıkla birlikte televizyon, peynir ve bazı eşyaları da alarak kayıplara karıştı. Jandarma, saatlerce görüntü izleyerek hırsızları yakaladı.
Hırsızlar yazlık evdeki fıstıkları gözünen kestirdi, 13 çuval fıstık ve bazı eşyaları çalarak kayıplara karıştı.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde Abdülkerim Ekinci'nin evine hırsızlar girdi.
Ekinci'nin haber vermesiyle jandarma hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Hırsızlar yakalandı, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi
Jandarma hırsızları yakalamak için saatlerce görüntü izledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi 3 hırsızı yakaladı. Çalınan fıstıklar ve diğer eşyalar da ev sahibine teslim edildi.
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