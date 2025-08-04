Yeni haftada hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Sıcaklık geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacak

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağımı ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Yurt genelinde dün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.