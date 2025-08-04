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Türkiye
AA, TRT Haber 04.08.2025 06:25

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada sıcaklık, mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri ve Marmara'da yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da sıcaklık 35 dereceye kadar çıkarken, İstanbul ve İzmir'de yağış ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Sıcaklık geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacak

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağımı ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Yurt genelinde dün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.

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