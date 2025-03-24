Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının perşembe gününe kadar kademeli olarak artmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe gününe kadar günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 26, İstanbul'da 25, Samsun'da 20, İzmir'de 27, Antalya'da 22, Adana'da 30, Diyarbakır'da 25, Erzurum'da 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Türkiye cuma günü batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Akdeniz yağışlı geçecek. Yağışlar Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in güneybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.

Arife ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününün idrak edileceği hafta sonu ise ülke geneli yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.