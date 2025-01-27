Yeni haftada hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar mevsim normallerinde, yurdun batı kesimlerinde birkaç derece üzerinde seyrediyor.

Yeni haftanın ilk birkaç günü yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi var.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı da etkili oluyor. Bu bölgelerde ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yurdun iç kesimlerinde sis ve pus görülmeye devam edecek.

3 büyük ilde hava nasıl?

Yurt genelinde olduğu gibi 3 büyük ilde de yağış yok. Hava sıcaklığı mevsim normallerine yakın seyredecek.

Ankara ve İstanbul parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklıklar 11,12 derece civarında olacak. İzmir ise az bulutlu ve beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.