Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Havalar yeni haftada daha da ısınacak. Yurdun birçok noktasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Eylül ayı ile birlikte havaların serinlemesi beklenirken sıcaklıklar artarak mevsim değerlerinin üzerine çıktı.
Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası için uzmanlardan uyarı geldi. Aşırı sıcak havalarda mümkünse 11 ila 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması istendi.
Sıcaklıkların, bugünden itibaren Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgesinin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Ekim ayından itibaren havaların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
Haber: Cem Şükrü Yıldız
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 01:47
Sıradaki Haber
Hatay'da orman yangını yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz