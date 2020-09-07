Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 farklı noktada başlayan orman yangını, 24 saatte kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmaları sürerken birçok nokta tekrar alevlendi. Alevlere 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale edildi.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için tedbir alındı. Bazı aileler bölgeden araçlarıyla ayrıldı. Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu. Yapılan yoğun müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı.

Ancak havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürerken birçok nokta yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangında iki samanlık zarar gördü, bir mahalle de kısmen boşaltıldı.

Bölgedeki 792 personelin yangını kontrol altına alabilmek için alevlerle mücadelesi devam ediyor.