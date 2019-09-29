Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'inin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı bugün, kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak.

Kaynak: TRT Haber