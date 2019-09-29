Türkiye
Yeni haftada hava nasıl olacak?29 Eylül 2019 Pazar 07:23 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 07:25
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde artacağı ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'inin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı bugün, kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak.
Kaynak: TRT Haber
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