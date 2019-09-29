Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı29 Eylül 2019 Pazar 04:06 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 04:21
Erzincan'da, yolun karşısında kendisini bekleyen eşinin yanına gittiği sırada kamyonet çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yardımına koşan kocası da bir başka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Ankara'da bulunan yakınlarını ziyaretin ardından kızı ile memleketi Sivas'ın Gölova ilçesine dönen 70 yaşındaki Nuriye Yılmaz, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Altköy bölgesinde otobüsten indi.
Nuriye Yılmaz, kendisini bekleyen 68 yaşındaki eşi Turan Yılmaz'ın yanına gitmek için yolun karşısına geçerken Erzincan istikametinden gelen Mirsevdin Batur idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören Turan Yılmaz ise eşinin yardımına koşarken aynı yönden gelen Adnan Akan'ın kullandığı LBX2525 yabancı plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA