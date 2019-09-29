Türkiye

Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

29 Eylül 2019 Pazar 04:06 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 04:21

Erzincan'da, yolun karşısında kendisini bekleyen eşinin yanına gittiği sırada kamyonet çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yardımına koşan kocası da bir başka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

[Fotoğraf: AA ]