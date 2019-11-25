Pastırma sıcakları sona erdi, yeni hafta yağışlı ve serin olacak.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, bu hafta yeniden mevsim normallerine dönecek.

Antalya ve Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

Antalya ve Muğla'da şiddetli yağışın beklendiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, "Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşecek. Buna karşı bu bölgede bulunanların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu hatta deniz üzerindeki hortum riskine karşı tedbirli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Ege Bölgesi'nde de kuvvetli yağışlar çarşamba gününe kadar sürecek.

Yüksel, "İzmir, Aydın, Manisa ve Burdur çevrelerinde metrekareye 21 ile 75 kilogram arasında yağış düşebilir, burada da tedbirli olmakta fayda var" dedi.

Ankara'da sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek

İstanbul'da hava sıcaklıklığı hafta başında 19 derece, salı ve çarşamba günü yağmurun etkisiyle 14 dereceye kadar inecek.

Ankara da salı günü yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları 9 dereceye kadar düşecek. Başkentte sabah ve gece saatlerinde hava üşütecek.

İzmir'de haftanın ilk 2 günü yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 16 ile 19 dereceleri arasında seyredecek.

Kaynak: TRT Haber