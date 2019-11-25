Türkiye

İstanbul, Bartın ve Edirne'de ev yangınları

25 Kasım 2019 Pazartesi 08:05 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 08:06

İstanbul'da kullanılmayan bir gecekonduda yangın çıktı. Bartın ve Edirne'de de çıkan yangınlar bitişik evlere sıçradı. Çıkan yangınlarda kimse yaralanmazken, evlerde büyük hasar oluştu.