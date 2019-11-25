İstanbul, Bartın ve Edirne'de ev yangınları25 Kasım 2019 Pazartesi 08:05 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 08:06
İstanbul'da kullanılmayan bir gecekonduda yangın çıktı. Bartın ve Edirne'de de çıkan yangınlar bitişik evlere sıçradı. Çıkan yangınlarda kimse yaralanmazken, evlerde büyük hasar oluştu.
İstanbul Eyüpsultan'da iki katlı boş bir gecekonduda yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.
Bartın'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü
Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı bir evde de yangın çıktı. Evin ahşap yapısı nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Bitişiğindeki eve de sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
İki evin de kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Edirne'de de 2 ev kullanılamaz hale geldi
Bir ev yangını da Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi.
Kullanılmayan tek katlı evde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki diğer metruk eve de sıçradı.
Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: TRT Haber