Oturduğu koltukta kalp krizi geçirdi, otobüsün içinde panik havası oluştu. Mersin'deki bir belediye otobüsünde gerçekleşen o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fenalaşan yolcuya ilk müdahale otobüs şoföründen geldi. İlk müdahalenin ardından zamanla yarış başladı. Kalp krizi geçiren adam hastane aciline getirildi. Kahraman şoför, hastaya sedyeye kadar eşlik etti.

Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Faruk Özcan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Belediye Otobüsü Şoförü Aziz Oğuz, yolcunun kendisinde olmadığını fark edip kalp masajı yaptığını belirterek, "İnsanlık görevimi yaptım. Hastayı yerleştirdikten sonra adını soyadını öğrendim. Yolcularım olduğu için servise devam ettim. Ertesi gün 09.30'da hastaneden çıkmış, evine gitmeden beni bulmaya çalışmış. Durakta 2,5 saat beklemiş. Doktor, 'Eğer seni getiren kişi 15 dakika daha gecikseydi hayatını kaybedebilirdin' demiş. O da bana geldi. Boynuma sarıldı, ağlayarak çok teşekkür etti." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA