Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, ABD ve Rusya ile imzaladığı mutabakata tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif gözetleme faaliyetlerine de devam ediliyor.

Bakanlık, PKK/YPG'li teröristlerin, saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğinin de altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber