Türkiye
MSB: Türkiye, ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakata tam uyuyor24 Kasım 2019 Pazar 23:06 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 23:30
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakata tam uyulduğunu açıkladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, ABD ve Rusya ile imzaladığı mutabakata tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif gözetleme faaliyetlerine de devam ediliyor.
Bakanlık, PKK/YPG'li teröristlerin, saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğinin de altını çizdi.
Kaynak: TRT Haber