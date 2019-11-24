Olay, akşam saatlerinde Aksaray'da Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi iş yerine gelen zarfı, akşam evine gidince açtı.

İddiaya göre, zarfın içindeki kimyasal olduğu düşünülen toz madde nedeniyle, kendisinde ve ailesinde, mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine aile sağlık ekiplerine haber verdi.

Arınma çadırı kuruldu, binadakiler tahliye edildi

Olay yerine gelen AFED ekipleri, kimyasal madde endişesi nedeniyle binanın önünü arınma çadırı kurdu. Polis ise binada oturanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

4 kişi oldukları tahmin edilen aile bireyleri, bu çadırda karantinaya alındı. Uzmunlar tarafından burada yıkanan aile ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA