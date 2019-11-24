Türkiye
Başakşehir'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti24 Kasım 2019 Pazar 15:39 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 15:43
İstanbul Başakşehir'de bir evde çıkan yangında, Suriye uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Akbulut Sokağı'ndaki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Evisla H. ile Rusia H. kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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