Çanakkale'de lastik botlarda 146 düzensiz göçmen yakalandı24 Kasım 2019 Pazar 12:14 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 12:32
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında durdurulan 3 lastik botta, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 146 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, gece ve sabah saatlerinde lastik botlarla Midilli'ye doğru seyreden 3 gruba yönelik operasyon düzenledi.
Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot Komutanlığı ekipleri, Ahmetçealtı ve Burunucu mevkii açıklarında 103 kişiyi alarak Küçükkuyu beldesinde kıyıya çıkardı.
"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı görevlileri de Selviliburun mevkii açıklarındaki 43 yabancı uyrukluyu aynı yere götürdü.
Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımı yapılan Afganistan uyruklu 146 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA