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Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü25 Kasım 2019 Pazartesi 07:20 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 07:26
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı, maddi hasar meydana geldi.
Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü. Olayda şans can kaybı yaşanmazken bir araç meydana gelen göçük sonrası düşmekten son anda kurtarıldı.
Bölgede polis ekiplerince önlem alındı. Yan tekerlekleri çukurda kalan aracı itfaiye gelen çekici ile kurtardı.
Yağan yoğun yağmur sonrasında istinat duvarında çatlaklar oluştuğunu belirten mahalle sakinleri yaşanan talihsiz olaydan sonra can kaybının yaşanmamasından dolayı mutlu oldukları belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler: Kuşadası istinat duvarı aydın