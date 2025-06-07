Yener amcadan milli silahlar için 15 milyonluk bağış

Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Yener Tuncer ve annesi 81 yaşındaki Latife Tuncer aldıkları kararla 2021 yılında şu an yaşadıkları evin bulunduğu 5 dönümlük arazi ve Eskişehir kent merkezinde bulunan apartman dairesini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Güncel değerleri yaklaşık 15 milyon lira olan mülkü hiç düşünmeden vakfa bağışlayan anne-oğul, bağışlarının da katkısıyla yerli ve milli savunma ürünlerinin üretilmesinden gurur duyuyor.

Yener Tuncer'in bu bağışının arkasında, vefat etmiş babasının şehit haberlerinde televizyon başında ağlaması ve bağışlar sayesinde daha teknolojik, milli savunma silahlarının orduya kazandırıldığı için askerlerin şehit olmasının önüne geçme fikri yatıyor.

"Bir avuç toprak daha sahip olsam, onu da vakfa bağışlardım"

Bağışı hakkında konuşan 52 yaşındaki Türkiye aşığı Yener Tuncer, "Emekli olduktan sonra gördüğünüz yeri satın aldım. Burası tarlaydı. Bu tarlayı ellerimle bu hale getirdim ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladım. Bunun nasıl olduğu derseniz, bu rahmetli babamdan kaynaklanır. Babam, şehit haberi aldığında hüngür hüngür ağlardı. Bir gün internette Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın olduğunu öğrendim. Amacı, gayesi ve niyeti Türk ordusunun silah gücünü artırmak, yani şehitlerimizi azaltmak. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na yöneldim. Gece saat 04.00'da vakfı aradım ve dedim ki ben bağış yapmak istiyorum. Gayrimenkul, tüm mal varlığımı bağışlamak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Evinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN ve T-129 ATAK helikopterinin maketleri bulunan Tuncer, savunma alanında yapılan milli üretimleri gördükten sonra, "Eğer bir avuç toprak daha sahip olsam, onu da vakfa bağışlardım. Tüm vatandaşlarımız bunu yapsın. Bu, devletin malı değil. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, herhangi bir hükümetin, iktidar partisinin ya da muhalefet partisinin değil; halkın, halkın bağışlarıyla kurulmuş bir vakıf" dedi.

Üretilen insansız hava araçlarıyla gurur duyduğunu ifade eden ve vatandaşlara da bağış yapmaları konusunda tavsiye de bulunan Yener Tuncer, "Eğer şehitlerimizin olmasını istemiyorlarsa, bugün karşı karşıya çatışma olmuyor. Bugün ne oluyor? İnsansız hava araçlarımız nokta atışıyla hedefleri bulabiliyor, vurabiliyor. Bu, bağışlar sayesinde oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim katkılarımızla helikopterlerimiz, uçaklarımız yapılıyor"

Jandarma ve askerlerin sürekli kendisini ziyaret ettiğini söyleyen 81 yaşındaki Latife Tuncer, "4 sene önce burayı askeriyeye bağışladık. Beyim askeriyeyi çok severdi. Karayı kazanmış, ama havacılığı kazanamamış. Önceden karayı kazanınca 'Havacılığa gideceğim' demiş, ama havacılığı da kazanamayınca Ziraat Bankası'na girmiş ve oradan emekli olmuş" açıklamasını yaptı.

Askerlerin ziyaretlerinden memnun olduğunu ifade eden Latife Tuncer, "Buraları askeriyeye vermeye karar verdim. Çünkü onlar bizi hiç yalnız bırakmıyor, arıyorlar, 'Nasılsınız, bir ihtiyacınız var mı?' diye soruyorlar. O kadar değer veriyorlar ki, biz de çok memnun oluyoruz" dedi.

Bizim katkılarımızla helikopterlerimiz, uçaklarımız yapılıyor diyen Tuncer devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bize gurur veriyor, çok memnun oluyoruz, çok seviniyoruz. Verdiğimize o kadar seviniyorum ki, bu anlatılacak gibi değil. Herkesin bağış yapmasını isterim, çok güzel bir duygu. 5 buçuk dönüm alanı oğlum bağışladı. Ben de 4'üncü kattaki evimi bağışladım. Yener kendi ilave etti, komşudan aldı, büyüttü, her şeyini kendisi yaptı. Havuzunu, oturma yerlerini, her şeyini Yener yaptı, uğraşıyor. Kazlarımız var, atımız var, yarış atımız var, her şeyimiz var. İşte burada böyle eğleniyoruz.

Dünya malı dünyada kalır, bari bir faydası olsun. Ne götüreceksin ki? Hiç olmazsa askeriyemize yardım olsun. 'Nasıl aklınıza geldi, ne güzel yapmışsınız!' diyorlar. Ben de diyorum ki, 'Sizin de varsa, ne olur siz de bağış yapın. Askeriye gibi var mı?' diyorum. Helikopterler yapılıyor, uçaklar yapılıyor, insana değer veriyorlar. Herkese tavsiye ederim, fazla olan herkes versin."

Tuncer bütün askerleri oğlu gibi gördüğünü dile getirerek, "Geçenlerde komutan gelmiş, evimizi bilmediği için kahveye uğramış. Kahveden muhtarı almış, tanışmak için gelmiş. O kadar memnun oldum, o kadar sevindim ki! Muhtarımız da dedi ki, 'Askeriyenin annesi' dedi, 'Teyzem benim' dedi. Ben de çok mutlu oldum. Jandarmalar falan uğruyor, onlar geldiğinde öyle bir kuvvet alıyorum ki, anlatılacak gibi değil. O kadar güçleniyorum, askeriyeyle gurur duyuyorum. Verdikleri uçaklar, helikopterler, hediyeler... Her şeyden çok çok memnunum" ifadelerini kullandı.