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Türkiye
İHA 03.12.2023 16:45

Yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Muş'un Sungu beldesinde yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen Güldane Salgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sungu beldesinde yaşayan 4 çocuk annesi Güldane Salgın, ovada topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı şikâyetiyle ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Salgın, yapılan müdahalenin ardından Malatya’ya sevk edildi.

Malatya’da tedavi altına alınan ve zehirlenmeden dolayı karaciğer yetmezliği şikayeti ortaya çıkan Salgın, yapılan karaciğer naklinin ardından yoğun bakıma alındı. Burada 10 gün tedavi gören Salgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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