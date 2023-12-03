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Türkiye
AA 03.12.2023 16:43

Kayseri'de köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin lira ceza

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, köpek dövüştüren ikisi organizatör, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza kesildi.

Kayseri'de köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Karacabey Mahallesi'nde organize şekilde köpek dövüşü yaptırılacağı ihbarı üzerine, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilhisar-Develi yolu üzerindeki Kesik mevkisinde düzenlediği operasyonda ikisi organizatör, 37 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i hakkında "kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza uygulandı.

Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak, hayvan barınağına teslim edildi.

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