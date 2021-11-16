Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yediği kraker soluk borusuna kaçan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yediği krakerin soluk borusuna kaçtığı ileri sürülen çocuk yaşamını yitirdi.
Kızılkaş Mahallesi'nde yaşayan Sultan ve Aykut Gül çiftinin üç çocuğundan 7 yaşındaki Muzaffer Gül, evlerinde yediği krakerin soluk borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti.
Bir süre sonra oturduğu koltukta oğlunun hareketsiz kaldığını fark eden baba Aykut Gül, çocuğunu aracıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından çocuğun cenazesi Kızılkaş Mezarlığı'nda defnedildi.
Etiketler: Adana
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