Kızılkaş Mahallesi'nde yaşayan Sultan ve Aykut Gül çiftinin üç çocuğundan 7 yaşındaki Muzaffer Gül, evlerinde yediği krakerin soluk borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

Bir süre sonra oturduğu koltukta oğlunun hareketsiz kaldığını fark eden baba Aykut Gül, çocuğunu aracıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından çocuğun cenazesi Kızılkaş Mezarlığı'nda defnedildi.