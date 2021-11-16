Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da kaçak sigara üretildiği bilgisine ulaştı.



Yapılan istihbarat çalışması ve alınan ihbarlar doğrultusunda ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda sevkiyat için hazırlanan araçlarda yapılan aramada koliler içerisinde 550 bin adet sigara, kaçak sigara üretiminde kullanılan 500 bin makaron ve 400 kilo tütün ele geçirildi.



İstanbul'da 250 puro ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolü bulunmayan, piyasada yüksek fiyattan alıcı bulan lüks tüketim ürünü puroların yasa dışı satışının yapıldığı iş yerine baskın yapıldı.



Yapılan aramada 215 puro, 55 sigarillo ve 17 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirildi.



Her iki operasyonda el konulan yasa dışı tütün ürünlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

