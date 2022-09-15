Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar (1991-2020) yaz mevsimi yağış ortalaması 64 milimetre, geçen yıl yaz mevsiminde 77 milimetre olarak ölçüldü.

Yağışlar bu sene yaz aylarında ülke genelinde normallerinin üzerinde 78,3 milimetre olurken, ortalamaya göre yüzde 22 arttı.

En fazla azalma Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde mevsim yağışında artış kaydedildi. En fazla azalma yüzde 57 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde izlendi.

Yağışlar İstanbul'un batı yakası, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik çevreleri, Güney Ege, İzmir Karaburun, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya ve Mersin'in doğusu ile Ankara ve Bolu çevrelerinde mevsim normallerine göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise mevsim normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azalma kaydedildi, azalma oranı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

En fazla yağış Bartın'da görüldü

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 318,9 milimetre ile Bartın, en az yağış 0,8 milimetre ile Mardin'de kaydedildi.

Mardin son 21 yılın en düşük, Çankırı son 23 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışını aldı. Yaz yağışları Aydın, Çanakkale, Mersin, Muğla ve Uşak'ta normalin iki katından fazla gerçekleşti.