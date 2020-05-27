Haber Giriş: Kaynak: AA
Yaylada rahatsızlanan gencin imdadına ambulans helikopter yetişti
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta yaylada rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Göksun ilçesi Kavşut köyündeki Kömür Yaylası'nda 22 yaşındaki Veysel Y, göğsündeki ağrı nedeniyle rahatsızlandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, engebeli arazi ve ulaşımda sorun yaşanacağını düşünerek, 112 Acil Çarı komuta merkezinden ambulans helikopter talep etti.
Kayseri'den kalkan ambulans helikopter, Veysel Y'yi yayladan alıp, Göksun Devlet Hastanesine nakletti.
Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: ambulans helikopterSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28
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