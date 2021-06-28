Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaylada hastalanan kişinin yardımına ambulans helikopter yetişti
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Kığı ilçesinde yaylada rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.
Bingöl’ün Bilice Yaylası'nda ikamet eden 62 yaşındaki bir kişi göğüs ağrısı ve sol kol uyuşukluğu şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden sağlık ekipleri yürüyerek hastanın evine ulaştı.
Hava ambulansıyla götürüldü
İlk müdahaleyi yapan ekipler, hastanın kara yoluyla götürülmesinin zor olması nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu.
Erzurum'dan havalanan 112 Hava Ambulansı bölgeye gelerek hastayı Erzurum Şehir Hastanesine sevk etti.
Etiketler: Bingöl
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