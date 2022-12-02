Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yayın balıklarını elleriyle yakaladılar
Adana'da su seviyesinin düştüğü Ceyhan Nehri'nde vatandaşlar, yayın balıklarını elleriyle yakaladı.
Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri'nde yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesi düşünce yayın balıkları gün yüzüne çıktı.
Vatandaşlar su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek nehre girip yayın balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı. Vatandaşlar zorlansa da yayın balıklarını tek tek tutup sudan çıkarmayı başardı.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 13:08
- 12:43
- 12:33
- 13:01
- 12:29
Sıradaki Haber
Samsun Limanı'nda patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz