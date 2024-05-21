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Türkiye
TRT Haber 21.05.2024 10:17

Yaya geçidinde çocuğa çarparak kaçan motosikletli yakalandı

İstanbul'da yaya geçidinde bir çocuğa çarparak yaralayan ve daha sonra kaçan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaştığı mesajda 120 güvenlik kamera görüntüsünün incelendiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaya geçidinde yürüyen 6 yaşındaki E.A.A'ya plakası olmayan bir motosikletin çarparak kaçtığını anımsattı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığını belirten Yerlikaya, olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 kilometrelik güzergahta bulunan 120 güvenlik kamera görüntüsü incelendiğini aktardı.

Yerlikaya, çalışmalar sonucunda motoru kullanan kişinin 21 yaşındaki F.S. ile arkasında oturan 23 yaşındaki A.Ç'nin yakalandığını belirterek, "Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

 

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İstanbul Ali Yerlikaya
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