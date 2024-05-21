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Türkiye
AA 21.05.2024 10:08

Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüs çarpıştı: 35 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 35 işçi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken kapanan viyadük yeniden trafiğe açıldı.

Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüs çarpıştı: 35 yaralı

İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Suat Demir yönetimindeki midibüs, Hasan Özdemir idaresindeki midibüs ile Levent Ilgaz yönetimindeki otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 35 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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Manisa Trafik Kazası
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