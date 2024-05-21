Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüs çarpıştı: 35 yaralı

İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Suat Demir yönetimindeki midibüs, Hasan Özdemir idaresindeki midibüs ile Levent Ilgaz yönetimindeki otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada araçlardaki 35 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.