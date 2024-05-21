Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüs çarpıştı: 35 yaralı

İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Suat Demir yönetimindeki midibüs, Hasan Özdemir idaresindeki midibüs ile Levent Ilgaz yönetimindeki otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 35 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.