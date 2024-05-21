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Türkiye
AA 21.05.2024 09:45

Ankara merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması: 19 gözaltı

2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ mensubu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı sınav sorularının, FETÖ üyelerince ele geçirilerek mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında sınav sorularını aldığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği tespit edilen 19 zanlı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve savcılığa sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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