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Türkiye
AA 21.05.2024 09:04

Kamyonet kasasından 51 düzensiz göçmen çıktı

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kamyonet kasasından 51 düzensiz göçmen çıktı
[AA (Arşiv)]

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Asilbeyli köyü yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir otomobil ile kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

İki araç da ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Araçlar kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde durduruldu.

2 şüpheliye gözaltı

Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 51 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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