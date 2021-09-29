Elazığ’ın Palu ilçesinde yavru bir köpeğe otomobil çaptı. Sesi duyan vatandaşlar, hemen yardıma koştu.

Gölgelik bir alana getirilen köpeğe ilçe sakinlerinden Cevat Dilbaz tarafından kalp masajı yapıldı. Yapılan masaj sonrasında köpek hayata geri döndü.

Yavru köpeğin karnı da doyuruldu

Ayağının üzerine basamadığını gören Dilbaz ve arkadaşları, köpeğin ayağını sargı bezleri ile sardı. Daha sonra kasaptan alınan et ile yavru köpeğin karnı doyuruldu.

Dilbaz’ın sürekli köpeği sevmesi ve müdahale ederken köpekle konuşması içleri ısıttı.

"Hayvanları çok seviyorum"

Köpeğe araç çaptığını dile getiren Cevat Dilbaz, “Sesi duyunca oraya koştuk. Yanımıza aldık. Müdahale ettik. Karnını doyurduk. O da bir can taşıyor. Yazık, günahtır. Hayvanları ezmeyelim. Ben bir Palulu olarak vicdan azabı duyarım. Gerekirse gider evimde beslerim. Hayvanları çok seviyorum. Kalp masajı da yaptım. Ayağını vatandaşlarla birlik sardık. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Yavru köpek, tedavisi için belediye ekiplerine teslim edildi.