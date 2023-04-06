Yavru kediler duvar kırılarak kurtarıldı

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’nde iş yeri bulunan Abdullah Şimşek, sabah miyavlama sesleri duydu.

Sesin kaynağını araştıran Şimşek, havalandırma boşluğundan cep telefonu kamerası ile görüntü alırken, bir kedi ve yavruları olduğunu fark etti. Abdullah Şimşek, kedilerin kurtarılması için '112 Çağrı Merkezi’ni aradı.

Gelen itfaiye erleri, kedileri hayvan yakalama aparatı ile yakalayıp çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Bu çaba sonuç vermeyince binanın kullanılmayan bodrum katından kedilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.Ekipler, balyozla duvarı delerek yavru kedileri kurtardı.

Çalışma sırasında anne kedi ise havalandırma boşluğunun duvarına tırmanarak çıktı. Kedilerin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Abdullah Şimşek, "Sesleri duydum, havalandırma boşluğundan görüntü alınca fark ettim. Bunun üzerine itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar geldiler, kurtardılar" dedi.