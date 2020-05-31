Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, yeni normalleşme sürecine göre yaptıkları hazırlıklarla yolcuları beklediklerini söyledi.

İlk adım olarak yurt içi turların başlamasının önemli ama yeterli olmadığını aktaran Doğulu, en kısa sürede yurt dışı turlarının da açılmasını temenni etti.

Begüm Doğulu, deniz hudut kapılarının açılmasıyla yurt dışı turlarının ülkeye döviz getirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Maskeli mavi yolculuk"

Bilim Kurulu tarafından belirlenen önlemler doğrultusunda seferlere başlayacaklarını anlatan Doğulu, "Yolcularımız maske ve eldiven takacak. Tekneye binerken ve yolculuk esnasında belli aralıklarla yolcularımızın ateşlerini ölçeceğiz. Ateşi olan yolcularımızı derhal sağlık kuruluşumuza ulaştıracağız" dedi.

Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, COVID-19 salgını önlemleri kapsamında 3 ila 6 kamaradan oluşan teknelerin tam kapasite çalışacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Teknede sosyal mesafe mürettebat tarafından sağlanacak. Bir kısmı ön tarafta, bir kısmı da arka tarafta duracak yolcular, dönüşümlü güneşlenecek. En az 10, en fazla 40 kişilik kapasitesi olan günübirlik teknelerde de aynı önlemler alınacak. Bu tekneler yarı kapasite hizmet verecek."

Doğulu, ayrıca tekne kiralamada herhangi bir ücret artışını olmadığını, geçen seneki ücretlerin geçerli olacağını söyledi: