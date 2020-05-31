İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Gül, sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleliyi eğlendirebilmek için arkadaşlarıyla birlikte eğlence düzenledi.

Temizlik yaparken oynamaya başladı

Evin balkonunda, org ve klarnet çalarak şarkı söyleyen Gül, eğlenceli anlar yaşattı. Bu sırada mahallede görevini yapan temizlik işçisi de balkonun önünde oynadı.

İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden Tahsin Tura, bir yandan mahalleyi temizlemeye devam ederken, diğer yandan da elinde süpürge ile dans etti. Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı mahallede oturan Kırkpınar Baş Cazgırı Mehmet Tura da manileriyle eğlenceyi artırdı.

"Vatandaşlarımıza moral vermeye çalıştık"

Müzisyen Mehmet Gül, dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiğini belirterek, “Küçükten büyüğe hepimiz evlerdeyiz. Biz de bir anlığına dahi olsa çevredeki vatandaşlarımıza moral vermeye çalıştık, herkes de çok mutlu oldu. Evlerinden eşlik ederek çok eğlendiler. Bu kapsamda sosyal mesafeye ve maskeye de dikkat edilmesini rica ediyoruz” dedi.