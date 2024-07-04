Parçalı Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.07.2024 13:42

Yasadışı 1295 internet sitesi hakkında işlem yapıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bin 295 adet internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Yasadışı 1295 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
[Fotograf: İHA]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla internet siteleri üzerinde çalışmalar yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik incelemeler yapıldı.

Yapılan incelemelerde yurtdışı üzerinden yayın yapan 455 adet yasadışı bahis, 324 adet müstehcenlik, 368 adet zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve 148 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme suçu içerikli paylaşımların olduğu toplam bin 295 adet internet sitesi adresi tespit edildi.

Konuyla ilgili kanunlar çerçevesinde bin 295 internet sitesi hakkında yasal işlem yapıldı. 

ETİKETLER
Denizli Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Bodrum'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Minibüsle drift pahalıya patladı
14:00
İsrail Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti
13:54
Polat çifti iddianamesinde 31 şirketin mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi
13:48
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı
13:39
İstanbul'da 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 terör şüphelisine gözaltı
13:33
Bodrum'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi
Lala Hayrettin Camii yeniden ayağa kaldırıldı
Lala Hayrettin Camii yeniden ayağa kaldırıldı
FOTO FOKUS
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ