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Güncel
AA 04.07.2024 13:26

Mersin'de sedir balı hasadı başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sedir balı üreticilerinin yüzü gülüyor. Yüksek verim elde edilen sedir balında hedef tüm dünyaya ulaştırmak.

Mersin'de sedir balı hasadı başladı
[Fotograf: AA]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 ila 5 yılda bir hasat edilen sedir balının hasadına başlandı.

Yurt dışından büyük talep gören balın kilogramı 1000 liradan satışa sunuluyor.

Sedir balında verimin bu yıl çok yüksek olduğunu söyleyen Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, balın arıcılar için umut kaynağı olduğunu dile getirdi.

Mersin'de sedir balı hasadı başladı

Sedir balının lezzetli ve sağlığa faydalı olduğunu vurgulayan bal üreticisi Celal Çay, son yıllarda talep artışı yaşandığını söyledi:

"Ciddi talep var. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Sedir balı yurt dışından da talep görüyor. Maalesef her yıl üretemiyoruz. Bazı yıllar oluyor. Güzel şekilde sedir balı üretip sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her yerine göndermek istiyoruz."

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Arıcılık Mersin
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