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Türkiye
AA 02.11.2023 23:53

Yasa dışı yayın yapan 350 internet sitesi erişime kapatıldı

Ardahan'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Yasa dışı yayın yapan 350 internet sitesi erişime kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekim ayında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, fuhuş ve müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği 350 internet sitesi erişime kapatıldı.

Sosyal medya üzerinden 150 bin 150 lira dolandırıcılık olayına ise anlık müdahale edilerek, vatandaşların parasının iadesi sağlandı.

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