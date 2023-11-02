Çanakkale'de 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanıp sürüklendiğini tespit etti.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "KB-20" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 69 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.