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Türkiye
AA 02.11.2023 23:11

Çanakkale'de 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'de 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanıp sürüklendiğini tespit etti.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "KB-20" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 69 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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