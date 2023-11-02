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Türkiye
AA 02.11.2023 21:44

Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
[Fotograf: AA]

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta vatandaşlar, bir çöp konteynerinin yanından ses geldiğini duydu.

Konteynerin yanındaki çöp poşetinin içinde bebek olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşadığı belirlenen bebek, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Eren Yıldız, bebeğin sağlık ekipleri tarafından acil servise getirildiğini söyledi.

Bebeğin doğum zamanını tam olarak tahmin edemediklerini belirten Yıldız, "Ama bize getirilmeden önce çok uzun zaman geçmediğini düşünüyoruz. Bugün içerisinde olma ihtimali çok yüksek. Bebeği, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yenidoğan yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu orta. Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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