Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.04.2023 11:30

Yasa dışı organ naklindeki dayı-yeğen oyunu bozuldu

İstanbul'da, yasa dışı organ nakli yapmak için sahte evrak düzenleyip, kendilerini dayı-yeğen gibi gösteren yabancı uyruklu şüphelilerin, 60 bin dolarlık pazarlığı hastane ve polisin sayesinde bozuldu.

Büşra Çelik
Büşra Çelik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı organ naklindeki dayı-yeğen oyununu bir kez daha bozdu. Ürdün'den İstanbul'a gerçek dayısıyla gelen kişi, İstanbul'da Faslı donörle buluştu.

Gerçek dayının pasaportuna ise Faslı donörün fotoğrafı yapıştırıldı.

Organ naklinin yapılmak istendiği hastane hem alıcı hem de vericiden şüphelendi. Arasında kan bağının bulunmadığı, evrakların sahte olduğu fark edildi. Şüphelilere nakil için tarih verildi.

Düzenlenen operasyonda, aracı ve böbrek donörü ile birlikte 4 şüpheli hastanede gözaltına alındı.

Böbreğini verecek olan kişi, aracıyla 13 bin dolara anlaştığını itiraf etti.

Borcu olduğunu söyleyen donör, "Aracıyla sosyal medyada tanıştım. Türkiye'ye gelmemi, 13 bin dolar vereceğini söyledi. Benden fotoğrafımı istedi gerçek dayının pasaportuna yapıştırmak için, gönderdim" dedi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı organ ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kamera: Caner Katırcı

ETİKETLER
Organ Nakli İstanbul
Sıradaki Haber
Üzerinde İbranice yazılar bulunan yılan derisi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Güney Kore'de Gangneung 'özel afet bölgesi' ilan edildi
13:04
BUDO'da yeni sefer iptalleri
13:01
İran'da okullardaki toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili bazı kişiler gözaltına alındı
12:59
Depremde hasar gören Samandağ Adliyesi yeni binasında hizmete girdi
12:59
10-11 Nisan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
12:56
Kahramanmaraş'ta esnaf için planlanan 1350 dükkanda faaliyet başladı
Depremlerin yıktığı Malatya'da her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor
Depremlerin yıktığı Malatya'da her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Anne Bülbül: İyi ki varsın Eren'im, iyi ki vardın evladım
Anne Bülbül: İyi ki varsın Eren'im, iyi ki vardın evladım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ