Yasa dışı organ naklindeki dayı-yeğen oyunu bozuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı organ naklindeki dayı-yeğen oyununu bir kez daha bozdu. Ürdün'den İstanbul'a gerçek dayısıyla gelen kişi, İstanbul'da Faslı donörle buluştu.

Gerçek dayının pasaportuna ise Faslı donörün fotoğrafı yapıştırıldı.

Organ naklinin yapılmak istendiği hastane hem alıcı hem de vericiden şüphelendi. Arasında kan bağının bulunmadığı, evrakların sahte olduğu fark edildi. Şüphelilere nakil için tarih verildi.

Düzenlenen operasyonda, aracı ve böbrek donörü ile birlikte 4 şüpheli hastanede gözaltına alındı.

Böbreğini verecek olan kişi, aracıyla 13 bin dolara anlaştığını itiraf etti.

Borcu olduğunu söyleyen donör, "Aracıyla sosyal medyada tanıştım. Türkiye'ye gelmemi, 13 bin dolar vereceğini söyledi. Benden fotoğrafımı istedi gerçek dayının pasaportuna yapıştırmak için, gönderdim" dedi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı organ ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kamera: Caner Katırcı